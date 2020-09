Jesus revoluciona o onze do Benfica

Hoje às 17:58, atualizado às 18:12 Facebook

Jorge Jesus faz quatro alterações no onze do Benfica em relação à derrota com o PAOK, para enfrentar o Famalicão, esta sexta-feira à tarde.

Este será o onze do Benfica frente ao Famalicão: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Gabriel, Taarabt e Everton; Waldschmidt e Darwin.

Entram Gabriel, Waldschmidt, Rafa e Darwin; saem Weigl, Pedrinho, Seferovic e Pizzi.

Famalicão: Zlobin; Jordão, Riccieli, Babic e Calvin; Lameiras, Guga, Gustavo Assunção e Jorge Pereira; Fernando e Toni Martínez

Treinador: João Pedro Sousa

Suplentes: Luiz Júnior, Henrique Trevisa, Walterson, Ofori, Del Campo, Neto, Ibrahim, Matheus e Patrick William