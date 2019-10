Jesus salta de alegria com vitória sofrida do Flamengo em Fortaleza

Hoje às 09:25, atualizado às 10:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador português não escondeu o entusiasmo, com o triunfo arrancado a ferros frente em Fortaleza e já pensa nos jogos com o Fluminense e o Grêmio

A reviravolta, nos minutos finais do jogo da madrugada desta quinta-feira, no reduto do Fortaleza, em jogo da 26.ª jornada do Brasileirão deixou Jorge Jesus eufórico. "Foi uma vitória com estrelinha de campeão", admitiu o treinador português.

"Na primeira parte não foi um jogo ao nível do que estamos habituados. Fizemos alterações para ver se as coisas melhoravam... Ao intervalo modifiquei e as coisas melhoraram. Fizemos por ganhar. Depois do empate, tivemos a melhor fase. Foi uma vitória com estrelinha de campeão", afirmou Jorge Jesus.

Neste domingo (22 horas), o "Mengão" disputa o clássico com o Fluminense, partida que antecederá a decisão da meia-final da Libertadores, frente ao Grêmio (dia 24), mas o técnico luso não admite poupar jogadores. "A minha cultura não é essa e os jogadores provam-no. Descansar? Isso não existe. Vamos descansar nos dias que temos disponíveis. Quinta, sexta, sábado... Domingo é para correr. Se tivermos jogadores com sinais de lesão, aí é outra coisa", realçou.