Jesus sobre eventual interrupção: "Por mim não parava, mas temos de respeitar"

Jorge Jesus, técnico do Benfica, revelou-se, na tarde desta segunda-feira, contra a eventual interrupção das competições em face de um possível novo período de confinamento. Técnico admite mudanças no onze para o jogo com o Clube Football Estrela, esta terça-feira (21.15 horas), da Taça de Portugal, três dias antes do clássico no Dragão

Jorge Jesus lembrou que o futebol e os clubes têm sido um "exemplo no combate à covid-19".

"Somos todos testados de dois em dois dias, não só os jogadores, mas também os familiares e staff. Há uma bolha de alguma tranquilidade. Por mim a Liga não parava pois há uma segurança total das equipas de futebol, mas se a Direção Geral de Saúde decidir assim temos de aceitar", sublinhou o responsável no lançamento do embate dos oitavos de final da taça de Portugal frente ao Clube Football Estrela, líder invicto da série G do campeonato de Portugal.

Os encarnados enfrentam os amadorenses a três dias do clássico Dragão, facto que leva o técnico a realizar alterações ao onze titular. "Jogar de três em três dias condiciona sempre a escolha de encontro para encontro. Vão haver mexidas", sublinhou o responsável que admite a entrada de Gonçalo Ramos e também a poupança da linha defensiva, nomeadamente a dos centrais titulares (Otmendi e Verthogen)

Port outro lado, o técnico volta a um palco que conhece bem, já que treinou o antigo Estrela da Amadora, seu clube do coração como reconhece, quatro épocas (98/99, 99/00, 01/'02 e 02/03).

Um regresso com significado e que deu para fazer admitir uma perspetiva sobre a evolução da carreira nos últimos vinte anos. "Conquistei coisas que pensava não serem possíveis, mas também ainda não conquistei coisas que pensava conquistar", destacou.