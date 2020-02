Jesus soma quinto troféu e paga investimento com juros

Nuno A. Amaral Hoje às 10:02 Facebook

O ano de 2019 foi de sonho para Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo e o de 2020 vai pelo mesmo caminho.

Na madrugada de quinta-feira, o clube carioca conquistou, pela primeira vez, a Recopa da América do Sul, prova que junta os vencedores da Libertadores e da Copa sul-americana da época passada, ao vencer o Independiente del Valle, do Equador, por 3-0, no Maracanã.

Trata-se do terceiro troféu deste ano para o treinador português, depois das vitórias na Supertaça do Brasil e na Taça Guanabara, nas últimas semanas, e do quinto desde que chegou ao Fla, juntando-se aos triunfos no Brasileirão e na Taça Libertadores, no ano passado.