Para aceitar o regresso à Luz, Jorge Jesus impôs algumas condições, nomeadamente o forte investimento no reforço do atual plantel.

De acordo com o que apurou o JN, a administração da SAD encarnada, presidida por Luís Filipe Vieira, tem mais de 50 milhões de euros para investir no mercado de transferências e tornar a equipa mais competitiva do que foi nesta temporada.