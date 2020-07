Jesus torce o nariz aos reforços da SAD

Luís Antunes Hoje às 09:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador quer escolher os jogadores do plantel e coloca dúvidas no potencial de Koch, Waldschmidt e Taremi. Encarnados não desistem da operação de charme por Cavani.

Mesmo ainda sem contrato assinado e num contrarrelógio de pouco mais de duas semanas para fechar o plantel antes do arranque da temporada, Jorge Jesus já trabalha afincadamente no rosto do Benfica 2020/21 e, sabe o JN, torceu o nariz aos potenciais reforços que estavam debaixo de olho da SAD. Robin Koch e Luca Walschmidt (central e avançado do Friburgo) e Taremi (Rio Ave) não impressionaram o treinador, que deve negar a entrada dos três jogadores. Helton Leite (Boavista) e Garay (Valência) também estão na calha, mas, serão, à partida, situações distintas, apurou o nosso jornal.