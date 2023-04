Jesus vê Fenerbahçe vencer com reviravolta e Mané marca pelo Kayserispor

JN Hoje às 20:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, deu a volta ao Karagumruk (2-1), comandado pelo antigo internacional italiano Andrea Pirlo, e voltou a ficar a seis pontos do líder da Liga turca, o Galatasaray.

Os primeiros minutos do encontro ficaram marcados por um golo anulado a Arão, do Fenerbahçe, que viu o Karagumruk adiantar-se a meio do primeiro tempo, por Ozdoev.

PUB

A reviravolta da equipa orientada por Jorge Jesus foi consumada na segunda parte, com Zac, lançado pelo técnico português ao intervalo, e Szalai a colocarem o Fenerbahçe na frente do marcador.

No restante jogo da Liga turca desta segunda-feira, o Kayserispor derrotou Umraniyespor por 3-1, com o português Carlos Mané a apontar o terceiro golo da equipa da casa, que contou com Miguel Cardoso a tempo inteiro.

Na tabela classificativa, o Fenerbahçe é segundo classificado, com 57 pontos, menos seis do que o líder Galatasaray. O Kayserispor é sétimo, com 44 pontos.