Famalicão e F. C. Porto (1-4) defrontaram-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga. Os dragões adiantaram-se no marcador graças a um golo do avançado Taremi, mas Jhonata Robert, de grande penalidade, colocou tudo empatado. Sérgio Oliveira voltou a entregar a vantagem aos portistas, 12 minutos depois, após uma execução perfeita de um penálti. Após o intervalo, Taremi voltou a fazer balançar as redes de Vaná, num lance em que o guarda-redes famalicense escorregou na relva gelada. A um minuto dos 90, João Mário estreou-se a marcar pela equipa principal dos azuis e brancos e fechou o resultado com um golo vistoso.

Golo F. C. Porto - Taremi (13m)

Golo Famalicão - Jhonata Robert (20m)

Golo F. C. Porto - Sérgio Oliveira (32 m)

Golo F. C. Porto - Taremi (58 m)

Golo F. C. Porto - João Mário (89 m)