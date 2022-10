Jhonatan deixa mensagem após erros na Luz: "As pessoas podem vir e ameaçar a tua família"

André Bucho Hoje às 20:32 Facebook

Guarda-redes do Rio Ave revoltou-se com os comentários após a derrota do Rio Ave por 4-2 frente ao Benfica, onde cometeu um erro no segundo golo.

O guarda-redes Jhonathan, do Rio Ave, deixou uma publicação no Instagram em que mostrou o desagrado com alguns comentários após a derrota dos vilacondenses frente ao Benfica, no sábado, revelando ter sido alvo de várias acusações

"Infelizmente vivemos num mundo digital em que as pessoas podem vir e te chamar de vagabundo, sem vergonha, vendido, ameaçar você e a sua família e etc! Não é por esse tipo de pessoas que vou bloquear as minhas redes sociais", escreveu o brasileiro no Instagram.

"Por trás dessa imagem e capa de atleta que levamos, existe um ser humano igual a todos, com suas qualidades e seus defeitos. Só nos atletas sabemos o quanto ficamos frustrados após uma partida que as coisas não saíram da maneira que você esperava, até porque trabalhamos todos os dias, em feriados, com sol ou chuva, frio, e as vezes com limitações por causa de algum tipo de dor que sentimos no nosso corpo, tudo em prol das cores do clube que defendemos", acrescentou ainda Jhonatan.

Também o Rio Ave se posicionou ao lado do guardião, elogiando a exibição global de Jhonatan. "Criticar é fácil", escreveram os vilacondenses.