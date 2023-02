Jhonder Cadiz e Ygor Nogueira com castigos pesados por agressões em campo

JN Hoje às 17:04 Facebook

Jhonder Cadiz, do Famalicão, e Ygor Nogueira, do Santa Clara, foram suspensos por três e dois jogos, respetivamente, na sequência da troca de agressões protagonizados em campo, no último jogo entre os clubes, realizado no domingo, nos Açores.

"Ao ter agarrado a cara do sr. Ygor Nogueira, empurrando o mesmo, bem como insultado o mesmo repetidamente, o sr. Jhonder Cádiz agrediu primeiramente o atleta desta sociedade desportiva, sendo o comportamento deste, ainda que censurável, perpetrado em resposta ao comportamento do mencionado atleta do FC Famalicão", pode ler-se no mapa de castigos do Conselho de Disciplina.