Jieni Shao conquista prata no ténis de mesa

A portuguesa Jieni Shao conquistou hoje a medalha de prata do torneio de singulares femininos de ténis de mesa dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, depois de perder na final, juntando este pódio ao bronze por equipas.

Pouco depois de João Geraldo ter ganho o bronze em singulares masculinos, Shao foi derrotada pela monegasca Xiaoxin Yang por 11-4, 11-8, 11-7 e 11-9.

É a sexta medalha portuguesa em Oran2022, a terceira de hoje, depois do ouro do ciclista Rafael Reis no contrarrelógio individual, e a quarta do ténis de mesa, que também tem uma prata em equipas masculinas (João Monteiro, João Geraldo e Diogo Chen).

Jieni Shao já tinha vencido o bronze ao lado de Inês Matos e Matilde Pinto no torneio por equipas, e a ginasta Filipa Martins foi terceira na final das barras paralelas assimétricas.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram no sábado e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.