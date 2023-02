JN distinguido na Gala da Confederação do Desporto

Rui Farinha Hoje às 21:17 Facebook

O Jornal de Notícias foi reconhecido, nesta quarta-feira, na 26.ª Gala da Confederação do Desporto de Portugal, como personalidade do ano, na categoria de ciclismo.

Organizador de várias competições profissionais velocipédicas, o esforço do nosso jornal foi reconhecido pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Os grandes prémios do JN e d" O Jogo foram destacados pela sua relevância no panorama velocipédico nacional, tendo sido atribuído o prémio de personalidade do ano à Global media Group, empresa detentora dos dois títulos.

"Este prémio é um reconhecimento pelo empenho crescente do JN e d' O Jogo no ciclismo e uma motivação para continuarmos a alargar o número e alcance das nossas provas, como deverá acontecer já este ano. O ciclismo é uma modalidade que está no ADN do Jornal de Notícias e partilhamos as mesmas preocupações de proximidade às populações e de dar visibilidade às diferentes potencialidades dos territórios", referiu Inês Cardoso, diretora do JN, presente no evento, que decorre no Casino do Estoril.