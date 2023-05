JN lança revista especial sobre o Rali de Portugal

JN Hoje às 22:37 Facebook

Na quinta-feira, a acompanhar o Jornal de Notícias, os leitores terão uma revista com todos os pormenores da edição deste ano do Rali de Portugal. Desde os percursos, aos pilotos e ainda uma entrevista especial para ler.

A edição de quinta-feira do Jornal de Notícias será acompanhada por uma revista especial de 24 páginas com todos os pormenores sobre a edição deste ano do Rali de Portugal, prova do calendário internacional que começa na quinta-feira e termina no domingo.

A publicação será gratuita e terá um guia com todos os percursos, os pilotos mais relevantes, depoimentos de autarcas, fotografias históricas das edições mais emblemáticas e uma entrevista a Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal. Poderá ainda perceber como funciona a mecânica dos carros atuais, em comparação com os motores de grande cilindrada do passado.

A prova irá passar por três locais emblemáticos: Arganil, Amarante e Fafe.