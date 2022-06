Jô, ex-jogador do Corinthians, terá cinco filhos fora do casamento

Rita Sousa Hoje às 11:09 Facebook

Cláudia Santos anunciou fim do matrimónio com o ex-avançado do Corinthians, devido a traição. Turbilhão na vida do jogador parece não ter fim.

A vida de Jô, ex-Corinthians, dava um filme... dramático. O jogador foi demitido após ter sido visto numa festa enquanto a equipa perdia contra o Cuiabá, no Brasileirão. Fora dos relvados, o jogador descobriu que a amante está grávida e a esposa, Cláudia Santos, quis o divórcio. Cláudia esteve 16 anos casada com Jô e da relação nasceram dois filhos, Pedro e Miguel. Acontece que, segundo a ex-esposa do jogador, o mesmo já terá cinco filhos fora do casamento e estará agora à espera do sexto com a influencer Maiára Quiderolly.

Reversão da vasectomia

Foi a própria influencer Maiára Quiderolly que afirmou estar grávida de Jô, tendo ainda revelado uma história curiosa. Segundo a modelo, o jogador teria dito que precisava de reverter a cirurgia de vasectomia para realizar alguns exames a pedido do "Timão". No entanto, a história é desconhecida pelo clube. O Corinthians não se manifesta, oficialmente, sobre o ex-jogador.

O UOL Esporte procurou profissionais da saúde com experiência no meio do futebol para tentar entender qual exame poderia requerer tal procedimento, mas os cinco médicos ouvidos, todos profissionais em clubes da Série A, foram unânimes: nunca realizaram, nem conhecem exames, que exigem a reversão.

Maiára afirma que após Jô ter avisado sobre reverter a vasectomia, ela o alertou: "Não tomo métodos contraceptivos. Precisávamos de ter cuidado". De acordo com a influencer, o jogador nunca se importou, todavia, não recebeu bem a notícia da gravidez. "Ele ficou desesperado, nervoso. Eu sabia que seria difícil, e respeitei o tempo dele. Depois de umas semanas, ele foi até à minha casa e desculpou-se pela ausência. Falou que seria diferente, que estaria mais presente e que me acompanharia em futuros exames".

Polémica com amante grávida

O jogador, porém, chegou a exigir um teste de ADN. A empresária ficou revoltada com a declaração de Jô e resolveu expor todo o relacionamento que tiveram, afirmando que o plano era negar que ele era o pai da criança para não prejudicar a carreira do atleta. Cláudia Santos, ex-mulher do jogador, também acabou por se envolver e anunciou a separação em definitivo. A ex-amante revelou, também, que não fala com o atleta desde que ela revelou que ele é o pai do bebé.

Novo amor

De acordo com a imprensa brasileira, Jô já terá um novo romance, agora com Cíntia Moraes, amiga do jogador há um longo tempo. Os dois foram vistos no Santo Cupido, em São Paulo. Cíntia ficou conhecida por ser testemunha do caso de Eliza Samúdio, mulher morta a mando do guarda-redes Bruno. As duas eram amigas.