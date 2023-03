Joan Mir penalizado por contacto com Quartaro

JN/Agências Hoje às 22:04 Facebook

O piloto espanhol Joan Mir (Honda) foi penalizado pelos comissários do Grande Prémio de Portugal de MotoGP por "condução irresponsável" durante a corrida sprint de hoje, ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), informou a organização.

​​​​​​Mir envolveu-se num toque no francês Fábio Quartararo (Yamaha), na segunda de 12 voltas da corrida disputada no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em que Miguel Oliveira (Aprilia) foi sétimo classificado.

Como resultado do incidente, Mir desistiu devido a queda, enquanto Quartararo se atrasou irremediavelmente, terminando na 10.ª posição, a 5,924 segundos do vencedor.

Os comissários consideraram que Joan Mir foi "demasiado ambicioso" com a manobra de tentativa de ultrapassagem a Quartararo, que "teve um impacto severo na sua corrida", penalizando-o com uma 'long lap penalty', uma passagem por uma volta mais longa.

A Honda e Mir recorreram da decisão dos comissários, que consideraram o recurso "improcedente" por "apenas dizer que o piloto não concorda com a pena".

A decisão torna-se, assim, efetiva e será cumprida na corrida de domingo do GP de Portugal de MotoGP, primeira prova da temporada do Campeonato do Mundo de Velocidade.