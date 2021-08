Joana Vasconcelos eliminada nos "quartos" em K1 500 metros

JN/Agências Hoje às 06:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos falhou o apuramento para as semifinais da prova de K1 500 metros dos Jogos Olímpicos, pelo que o seu desempenho em Tóquio2020 terminou nos quartos de final.

No Sea Forest Waterways, Joana Vasconcelos precisava de ser uma das três primeiras colocadas, mas acabou em sexto e último lugar, com o tempo de 1.56,622 minutos, a 7.299 segundos da vencedora, Svetlana Chernigovskaya, do Comité Olímpico da Rússia.

"Tive uma época muito longa, intensa e desgastante, pois tive de ir a dois apuramentos e só o consegui no último, em maio e na Sibéria. Aqui, estou a pagar a fatura de tudo isso", disse à Lusa, assumindo não estar no "máximo" da sua capacidade "física e mental".

"Tentei dar o meu melhor... Claro que queria mais, mas não foi possível. Não estou tão bem nestes Jogos, mas contente por ter mais uma participação olímpica. Agora é trabalhar para Paris2024", acresentou a canoísta, de 30 anos.

Na prova de K1 200 metros de Tóquio2020, Joana Vasconcelos ficou-se igualmente pelos quartos de final.

A canoísta, que se classificou para Tóquio2020 ao agarrar a última vaga mundial em K1 500 metros, em maio, na Sibéria, foi atleta olímpica em Londres2012, com o sexto lugar em K2 500 metros e K4 500 metros.