João Almeida acaba o Paris-Nice no oitavo lugar

JN/Agências Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista português também conquistou a camisola da juventude, enquanto Primoz Roglic foi o grande vencedor.

O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conquistou o Paris-Nice pela primeira vez na carreira, com o português João Almeida (UAE Emirates) a terminar no oitavo lugar da classificação geral e com a camisola da juventude.

Na oitava e última etapa, disputada este domingo, num percurso de 115,6 quilómetros que terminou em Nice, o britânico Simon Yates (BikeExchange Jayco) foi o mais rápido, vencendo com o tempo de 02:52.59 horas, com nove segundos de vantagem sobre o belga Wout Van Aert e Primoz Roglic, dupla da Jumbo-Visma.

Na geral, Roglic segurou a liderança e conquistou a prova, com Simon Yates no segundo lugar, a 29 segundos, e o colombiano Daniel Martínez (INEOS) em terceiro, a 02.37 minutos.

João Almeida terminou a etapa de hoje no 17.º lugar, a 02.19 minutos de Yates, e fechou o Paris-Nice com o oitavo lugar da classificação geral, a 05.42 minutos de Roglic. O ciclista português conquistou também a camisola branca da prova francesa, símbolo da juventude.