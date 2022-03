João Almeida ainda longe do topo na Volta a Catalunha

Ciclista português fez o 35.º lugar na segunda etapa, esta terça-feira, vencida ao sprint por Kaden Groves.

Na segunda etapa da Volta a Catalunha, em Espanha, o português João Almeida (UAE-Emirates) continua afastado das decisões, e numa tirada decidida ao sprint, não foi além do 35.º melhor tempo do dia. Curiosamente, essa é a mesma posição que Almeida ocupa na classificação geral, a apenas 11 segundos da camisola amarela. Mais afastados estão os outros dois portugueses em prova, Ivo Oliveira e Rui Costa, companheiros de equipa de João Almeida, que ocupam, respetivamente as 122.ª e 126.ª posições.

Na tirada de ontem, na ligação de 202,4 quilómetros entre L"Escala e a cidade francesa de Perpignan, o grande protagonista foi o australiano Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) que venceu a tirada ao sprint. O jovem de 23 anos, que conseguiu o primeiro sucesso do ano, bateu sobre a linha de meta o alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e o francês Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic).