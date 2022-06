João Almeida aponta aos títulos nacionais de ciclismo

José Pedro Gomes Hoje às 17:31 Facebook

Ciclista da UAE-Emirates está nos campeonatos nacionais que se disputam em Mogadouro e é um dos favoritos,

A elite do ciclismo português estará a partir de hoje reunida em Trás-os-Montes, para os campeonatos nacionais da modalidade, que decorrem, até depois de amanhã em Mogadouro. O grande cabeça de cartaz é o jovem João Almeida, que alinha na UAE-Emirates, no principal escalão da modalidade, e ainda recentemente participou na Volta a Itália.

Atual detentor do título na categoria de contrarrelógio, Almeida tentará, esta tarde, revalidá-lo, num crono de 33,6 quilómetros com partida e chegada em Mogadouro. Depois de amanhã, a partir das 11.30 horas, o corredor natural das Caldas da Rainha tem também presença garantida na prova de fundo, ponto alto dos campeonatos, numa corrida com 167,5 quilómetros, a maior parte feita dentro de um circuito montado para o efeito, que os corredores irão percorrer cinco vezes.