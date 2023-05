João Almeida após vencer etapa do Giro: "É um sonho tornado realidade"

JN Hoje às 17:00 Facebook

Ciclista português fala de um "momento muito especial" com a vitória na 16.ª etapa da Volta a Itália.

João Almeida foi gigante na etapa desta terça-feira no Giro e subiu ao segundo lugar da geral individual, a 18 segundos do líder Geraint Thomas. "Estou muito feliz. É um sonho tornado realidade. Ao longo destes anos estive sempre tão perto e tão longe, ao mesmo tempo, mas finalmente consegui [ganhar uma etapa na Volta a Itália]. Estou super feliz, sem palavras", afirmou, aos microfones do canal Eurosport.

"A minha equipa foi incrível. Fez um excelente trabalho, como sempre. Estava a sentir-me bem e assumi o risco. Se não tentas, nunca sabes. Estou grato à equipa, à minha família, à minha namorada, e a todos os que me apoiam e acreditam em mim. É um momento muito especial para mim", acrescentou.

Sobre a luta por uma eventual vitória final na Volta a Itália, o português, que já foi quarto classificado em 2020 e sexto em 2021, deixou tudo em aberto. "Pensar na camisola rosa? Tento sempre ir por mais. Se não ataco, é porque não estou tão bem. Mas luto sempre até ao fim, dou tudo o que tenho", garantiu.