João Almeida brilha em crono de Ganna

O ciclista português da Deceuninck-QuickStep fez um contrarrelógio de alto nível, na abertura da Volta a Itália 2021, selando o quarto melhor registo e ganhando tempo considerável aos outros grandes candidatos à classificação geral. Sem surpresa, o triunfo em Turim caiu para o campeão do Mundo da especialidade, Filippo Ganna.

O italiano cumpriu os 8,6 quilómetros em 8.47 minutos, batendo o compatriota Edoardo Affini por dez segundos, enquanto Tobias Foss fechou o pódio do dia, a 13s. João Almeida mostrou, mais uma vez, que é um dos melhores do Mundo também no contrarrelógio, perdendo apenas 17 segundos para Ganna, e fechando à frente de outros grandes especialistas no exercício individual como, por exemplo, Rémi Cavagna, o quinto mais rápido do dia.

O ciclista das Caldas da Rainha bateu, inclusive, o companheiro de equipa na Deceuninck-QuickStep Remco Evenepoel, por apenas dois segundos, mas mais importante do que isso foi o tempo que "tirou" aos grandes favoritos ao triunfo final.

O russo Alexandr Vlasov foi o que se defendeu melhor em Turim, com o 11.º tempo, a sete segundos de Almeida, enquanto Hugh Carthy perdeu 21s para o português, tal como Simon Yates. Egan Bernal ficou a 22s do luso da Deceuninck-QuickStep. Nélson Oliveira, da Movistar, registou o 16.º melhor tempo do dia, a 29 segundos de Ganna, enquanto Rúben Guerreiro, que venceu uma etapa e conquistou a classificação da montanha em 2020, foi 74.º, a 47s do topo.

João Almeida saltou para o estrelato do ciclismo mundial com a participação no Giro 2020, envergando a camisola rosa durante 15 dias e terminando a prova no quarto lugar da geral e, este sábado, não escondeu a ambição, quando questionado se pode chegar à liderança da geral nos próximos dias. "Não é impossível. Temos uma equipa muito forte, mas não conseguimos saber o que os nossos rivais vão fazer", disse, em declarações à Eurosport.

Este domingo corre-se a segunda etapa, a primeira em linha, com 179 quilómetros a ligarem Stupinigi a Novara, numa tirada própria para uma chegada ao sprint.