João Almeida brilha em segundo lugar na abertura do Giro

JN Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Em estreia numa prova de três semanas, o ciclista português da Deceuninck-QuickStep entrou com o pé direito na Volta a Itália de 2020, ao conseguir o segundo melhor tempo no contrarrelógio de 15,1 quilómetros, sendo batido apenas pelo campeão do Mundo da especialidade, Filippo Ganna.

O italiano da Ineos tornou-se o primeiro líder da Volta a Itália 2020, ao confirmar o favoritismo no crono entre Monreale e Palermo, gastando menos 22 segundos do que Almeida e do que Mikkel Bjerg (UAE-Emirates), que terminou com o mesmo tempo do português.

Geraint Thomas (Ineos) foi o melhor dos favoritos à vitória final, no quarto lugar, gastando mais um segundo do que João Almeida e Mikkel Bjerg e ganhando tempo aos maiores rivais: bateu Simon Yates por 26 segundos e ganhou mais de um minuto a Vincenzo Nibali e a Steven Kruijswijk.

No domingo corre-se a segunda etapa, entre Alcamo e Agrigento, com os ciclistas a terem de ultrapassar duas contagens de montanha de quarta categoria, a última coincidente com a meta.