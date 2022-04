João Almeida com dentes afiados na luta de tubarões

José Pedro Gomes Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Ciclista português que corre pela UAE-Emirates está no lote de favoritos à vitória final no Giro que arranca sexta-feira, dia 6 de maio.

Dentro de menos de uma semana, a primeira das três grandes provas do ciclismo mundial estará na estrada, e desta vez com grandes expectativas para as cores nacionais. Isto porque João Almeida, este ano a competir na poderosa equipa da UAE-Emirates, parte para a 105.ª edição da Volta a Itália como um dos favoritos a conquistar a camisola rosa final.

O corredor natural de Caldas da Rainha, de 23 anos, é um dos cabeças de cartaz da prova, que decorre entre 6 e 29 de maio, fruto das excelentes prestações nas duas edições anteriores, onde em 2021 foi 6.º º classificado, e em 2020 foi 4.º, depois de ter liderado a corrida durante duas semanas.