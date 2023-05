João Almeida continua em terceiro lugar no Giro

JN Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Colombiano Einer Rubio venceu 13.ª etapa da Volta a Itália, que foi encurtada devido à previsão de condições meteorológicas extremas. Chegada em alto não teve ataques entre os favoritos e não trouxe alterações nos primeiros postos da geral.

Foi mais um dia atribulado no Giro, desta vez por causa da anulação de parte da 13.ª etapa, que ligava Borgofranco D'Ivrea a Crans Montana, nos Alpes Suíços, e que devia ter tido três contagens de montanha de primeira categoria. Devido à previsão de mau tempo, que tornava o percurso muito perigoso, a primeira subida foi cancelada e a tirada passou de 199 quilómetros para apenas 74,6, tendo sido ganha pelo colombiano Einer Rubio (Movistar).

O ciclista sul-americano fez parte de um grupo de três fugitivos que esteve na frente durante grande parte da etapa e, nos metros finais, destacou-se do francês Thibaut Pinot (FDJ) e do equatoriano Jefferson Cepeda (Education First). Mais atrás, o pelotão liderado pela INEOS manteve-se compacto até à última subida e só nos últimos dois quilómetros houve alguma seleção, mas acabaram por não se registar grandes movimentações no grupo dos favoritos.

PUB

João Almeida (UAE Emirates) manteve-se sempre na roda de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e de Geraint Thomas (INEOS), que mantém a camisola rosa, com dois segundos de vantagem sobre o esloveno e 22 sobre o português. Almeida cortou a meta no sétimo lugar, a 1.35 minutos do vencedor da etapa.

No sábado, a 14.ª etapa, entre Sierre e Cassano Magnago (194 quilómetros) terá a maior parte do percurso plano, com exceção de uma contagem de montanha de primeira categoria logo aos 56 quilómetros.