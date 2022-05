João Almeida testa positivo à covid-19 e desiste do Giro

O português João Almeida abandonou, esta quinta-feira, a Volta a Itália em bicicleta. O ciclista testou positivo à covid-19 e foi obrigado a desistir da prova.

Más notícias para a Team Emirates. João Almeida testou positivo à covid-19 e foi obrigado a desistir da Volta a Itália. O ciclista português, segundo noticiou a equipa em comunicado, acordou com febre e dores de garganta e já não não vai alinhar à partida da 18.ª etapa, nesta quinta-feira. Almeida foi o único da equipa a testar positivo.

Na quarta-feira, no final da 17.ª etapa, o ciclista português admitiu que não se tinha sentido bem: "Desde o início da etapa que não me sentia bem, não estava 100% recuperado de ontem. Foi uma etapa muito difícil e soube imediatamente que as minhas pernas não estavam em níveis normais", afirmou.

João Almeida, que depois de ter estado no pódio alguns dias acabou por cair para o quarto lugar da geral na quarta-feira, deixa, assim, a prova numa fase decisiva com etapas de montanha e contrarrelógio e quando faltam quatro etapas para chegar ao fim.

Diretor da UAE Emirates "profundamente transtornado"

PUB

Mauro Gianetti, mostrou-se "profundamente transtornado" com a desistência do português porque "o João e a equipa que o apoia estavam a fazer uma excelente corrida".

"Os nossos objetivos eram o pódio do Giro e a camisola branca, de melhor jovem, e estávamos na luta para conseguir ambos", lamentou.

Já o médico da equipa no Giro, Michele de Grandi, explicou que o ciclista de 23 anos começou por testar positivo durante a noite de quarta-feira, após sentir "dores persistentes na garganta".

"Temos regras apertadas de prevenção e, além de desinfetar os ambientes habitualmente usados pela equipa em cada dia, mantemos os atletas em quartos individuais para limitar contactos próximos", esclareceu.