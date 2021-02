João Almeida é quarto na geral da Volta aos Emirados Árabes Unidos

JN/Agências Hoje às 17:02 Facebook

O ciclista português (Deceuninck-QuickStep) é quarto classificado na Volta aos Emirados Árabes Unidos, depois de este domingo ter bonificado nos sprints intermédios da primeira etapa da prova.

No regresso à estrada, após a memorável Volta a Itália de 2020, o jovem português esteve em destaque nos agitados 176 quilómetros entre o castelo de Al Dhafra a Al Mirfa, vencendo os dois sprints intermédios e sendo nono na etapa, ganha pelo inevitável Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

O holandês foi mais forte no sprint final, batendo o compatriota David Dekker (Jumbo-Visma) e o dinamarquês Michael Morkov (Deceuninck-QuickStep), que foram, respetivamente, segundo e terceiro com as mesmas 03:45.47 horas do vencedor.

Van der Poel assumiu a liderança da geral, com quatro segundos de vantagem para Dekker, seis para Morkov e sete para Almeida, que perdeu três segundos na meta mas amealhou seis ao passar na frente nos dois sprints intermédios.

O português, que não competia desde que foi quarto classificado no Giro2020 -- prova que liderou durante 15 dias -, demonstrou ser um sério candidato à vitória final na Volta aos Emirados Árabes, a primeira competição da categoria WorldTour disputada esta temporada, sobretudo depois de o pelotão ter ficado partido devido ao forte vento lateral que soprou durante a tirada.

O grande adversário de Almeida poderá mesmo ser o esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates), vencedor do Tour2020, que também conseguiu integrar o diminuto grupo de 23 corredores que se destacou graças aos abanicos e é quinto na geral, a oito segundos do líder.

Entre as vítimas do vento da etapa de hoje conta-se Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), que perdeu 08.29 minutos e é 60.º da geral, a 08.39 minutos do holandês da Alpecin-Fenix.

Na segunda-feira, um contrarrelógio de 13 quilómetros na ilha de Al Hudayriat vai pôr à prova a liderança de Van der Poel na segunda etapa.