João Almeida é segundo no contrarrelógio e está a um passo de vencer a Volta à Polónia

O ciclista português terminou, este sábado, o contrarrelógio no segundo lugar e está muito perto da conquista da Volta à Polónia.

João Almeida (Deceuninck - Quick Step) continua a brilhar na Polónia e está perto de conseguir a maior vitória da carreira aos 23 anos. O português foi segundo classificado no contrarrelógio de 19,1 quilómetros, apenas a 13 segundos do companheiro de equipa Rémi Cavagna, e entra na derradeira etapa deste domingo na liderança da geral, com 26 segundos de vantagem sobre Matej Mohoric (Bahrain-Victorius) e 33 para Michal Kwiatkowski (Ineos), segundo e terceiro colocados, respetivamente.

A Volta à Polónia termina este domingo, com uma tirada em linha entre Zabrze e Cracóvia, uma etapa plana de 145,1 km. A confirmar-se a vitória do ciclista de Caldas da Rainha, esta será uma despedida em grande da Deceuninck-Quick Step, já que, a partir de 2022, João Almeida vai alinhar pela Emirates, equipa com a qual assinou um contrato de cinco épocas.