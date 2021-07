João Almeida em 13.º na prova de fundo do ciclismo de estrada

JN/Agências Hoje às 09:47 Facebook

O português João Almeida foi, este sábado, 13.º classificado na prova de fundo masculina de ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ganha a solo pelo equatoriano Richard Carapaz.

Carapaz, de 28 anos, cumpriu os 234 quilómetros entre o Parque Musashinonomori e a Pista Internacional de Fuji em 6:05.26 horas, num triunfo a solo com 1.07 minutos de vantagem para o esloveno Tadej Pogacar, que levou a prata ao sprint face ao belga Wout van Aert, terceiro.

Almeida chegou em 13.º, a 3.03 minutos do vencedor, no que foi a sua estreia em Jogos Olímpicos.

O português volta à ação na quarta-feira, de novo ao lado de Nelson Oliveira, para um contrarrelógio de 44,2 quilómetros com início e fim na pista de Fuji, com Portugal a ter ainda Maria Martins no ciclismo de pista e Raquel Queirós no cross country olímpico, dentro do ciclismo.