João Almeida em segundo lugar na 19.ª etapa do Giro

O português João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) ficou esta sexta-feira em segundo lugar na 19.ª etapa da Volta à Itália em bicicleta, cortando a meta a 11 segundos do vencedor, o britânico Simon Yates (Team Bike Exchange), no dia em que o Giro regressou à montanha.

O ciclista inglês percorreu os 166 quilómetros que ligaram Abbiategrasso ao Alpe di Mera (Valsesia) em 4.02:55 horas, à frente do corredor das Caldas da Rainha, e ganhando 28 segundos ao "camisola rosa" o colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), terceiro a cortar a linha da meta.

Yates continua no terceiro lugar da geral, agora a 2.49 minutos do primeiro. Já o italiano Daniel Caruso (Bahrain Victorious) foi quarto na tirada, a 32 segundos do vencedor, e perdeu tempo para Bernal, estando agora a 2.29 minutos.

João Almeida, que terminou uma tirada do Giro 2021 pela segunda vez na segunda posição, continua na oitava posição da classificação geral, a 8.26 segundos do colombiano.

Este sábado disputa-se a 20.ª e penúltima etapa da Volta a Itália, entre Verbania e Valle Spluga, a última na alta montanha, na distância de 164 quilómetros. Domingo termina a competição, com um contrarrelógio em Milão.