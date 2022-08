João Almeida engana-se no caminho a acabar contrarrelógio

O ciclista português João Almeida (UAE Team Emirates) terminou, esta terça-feira, o contrarrelógio na 15.ª posição depois de se ter enganado no trajeto.

O contrarrelógio da 10.ª etapa da Volta a Espanha, entre Elche e Alicante (30,9 quilómetros) ficou marcado por um momento caricato protagonizado por João Almeida. O ciclista português enganou-se no trajeto quando estava a terminar a prova e tal equívoco custou-lhe a perda de sensivelmente 15 segundos.

João Almeida terminou a etapa na 15.ª posição, a dois minutos e 13 segundos do vencedor, o belga Remco Evenepoel, que cumpriu os 30,9 quilómetros do "crono" em 33.18 minutos, 48 segundos mais rápido do que o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo, e um minuto para o colega de equipa francês Rémi Cavagna, terceiro.

Veja o momento:

Na quarta-feira, o pelotão enfrenta 191,2 quilómetros entre Alhama de Murcia e Cabo de Gata na 11.ª etapa, com traçado pouco acidentado, podendo favorecer uma chegada discutida ao sprint.