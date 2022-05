João Almeida entra no top-10 do Giro em dia com novo líder

José Pedro Gomes Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Ciclista português fez o 10.º melhor tempo na quarta tirada da Volta a Itália, vencida pelo alemão Leonard Kamna, que ditou troca na liderança da corrida, agora comandada pelo espanhol Juan Pedro López.

Vitória da fuga na quarta etapa da Volta a Itália, com o alemão Leonard Kamna (Bora-Hansgrohe), a levar o esforço até ao fim e vencendo a tirada com final no topo do monte Etna, trazendo na roda Juan Pedro López (Trek-Segrafedo), que fez o segundo lugar do dia e assumiu a liderança da corrida

O corredor espanhol, de 24 anos, tirou a camisola rosa ao belga Mattew Van der Poel (Alpecin-Fénix), e agora segue no topo da geral com 38 segundos de vantagem para Kamna, e 58 para Rein Taaramae (Intermarché-Wanty) que completam, respetivamente, o pódio.

O português João Almeida (UAE-Emirates), que fez o 10.º lugar nesta quarta etapa, integrado num grupo perseguidor com os principais favoritos à vitória final, entrou no top 10 da classificação geral, ocupando o 8.º posto, a dois minutos do novo líder.

Esta quarta-feira, na 5.ª etapa, haverá uma viagem mais plana, de 174 quilómetros, entre Catania e Messina.