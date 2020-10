João Almeida: "Espero um dia voltar a vestir a camisola rosa"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:19 Facebook

O ciclista da Deceuninck-QuickStep terminou, este domingo, a Volta a Itália em quarto lugar, tornando-se o melhor resultado português de sempre no Giro. João Almeida considerou o resultado "impressionante".

Depois de vestir a camisola rosa durante 15 dias - tornando-se o sub-23 com mais dias na liderança na geral - João Almeida conseguiu, este domingo, um quarto lugar na Volta a Itália, após também ter sido quarto classificado no contrarrelógio de 15,7 quilómetros na chegada a Milão. Um resultado que o ciclista, que nunca acreditou que pudesse vencer a prova, considerou "impressionante".

"Até ao final, era preciso lutar e sofrer. Foi um dia duro, com 15 quilómetros a 'top'. Estou muito feliz. O meu objetivo era o top 10 e já era muito ambicioso. Foi a minha primeira Grande Volta, só de a terminar já fico contente... acabar em quarto é um sonho. Estou muito grato a toda a minha equipa pelo que fizeram, staff, colegas de equipa, tudo. Quinze dias de rosa é uma coisa impressionante e espero um dia voltar a vestir a camisola. É bom voltar a ter uma bandeira portuguesa numa grande volta. Um grande obrigado a todos pelo apoio", afirmou no final da última etapa.

Tao Geoghegan Hart (INEOS) foi o grande vencedor da 103.ª edição. O birtãnico, que fechou o crono em 13.º e venceu também a classificação da juventude, sucedeu ao equatoriano Richard Carapaz como campeão do Giro, com Hindley a 39 segundos, no segundo lugar, e o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) no terceiro, a 1.29 minutos. João Almeida ficou a 2.57 minutos do vencedor.