João Almeida foi sexto na 16.ª etapa do Giro

O ciclista João Almeida (Deceuninck-Quickstep) chegou na sexta posição, da 16.ª etapa do Giro (Itália), passando a figurar no décimo lugar da classificação geral, a 10 minutos do líder, Egan Bernal (INEOS). Nélson Oliveira (Movistar) foi 38.º .

O luso, de 22 anos, cumpriu o percurso de entre Sacile e Cortina D'Ampezzo, de 153 quilómetros, conseguindo terminar a 1 minuto e 21 segundos do líder, Egan Bernal (INEOS), que reforçou a liderança da geral, com a conquista de mais uma etapa, terminada em 4:22, 41 horas. O colombiano bateu, por 27 segundos, o francês Romain Bardet (DSM), segundo colocado, e o italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), terceiro.

O outro português em prova, Nélson Oliveira, conseguiu a 38.ª posição, tendo concluído o percurso a 17 minutos e 55 segundos do líder.