João Almeida mais um dia de rosa no Giro

JN Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O português João Almeida da Deceuninck-Quick-Step terminou a 11.ª etapa, de 182 quilómetros entre Porto Sant'Elpidio e Rimini, integrado no pelotão e continua na liderança da classificação geral da Volta a Itália.

Numa tirada com poucas dificuldades - apenas uma contagem de montanha e de quarta categoria -, Sander Armée bem tentou resistir e chegar isolado à meta, mas o pelotão não permitiu grandes aventuras ao ciclista belga da Lotto, anulou a vantagem e discutiu a vitória ao sprint.

Arnaud Demare ficou em primeiro na etapa Foto: Luca Bettini / AFP

O mais forte foi, para não variar, Arnaud Démare, da Groupama-FDJ, que somou a quarta vitória nesta edição do Giro, batendo Peter Sagan, que havia triunfado na etapa de terça-feira. João Almeida não teve dificuldades de maior para fechar mais um dia com a camisola rosa, mantendo as diferenças em relação aos grandes rivais na classificação geral.

Na quinta-feira, o pelotão enfrenta uma jornada um pouco mais dura, com 202 quilómetros com início e chegada em Cesenatico e cinco contagens de montanha, três de terceira categoria e duas de quarta.