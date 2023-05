João Almeida mantém quarto lugar no Giro após etapa de montanha

JN Hoje às 17:08 Facebook

Italiano Davide Bais ganha no alto de Gran Sasso. Final a subir não teve ataques entre os favoritos e Almeida chegou à meta logo a seguir a Evenepoel e Roglic

A sétima etapa da Volta a Itália, entre Capua e Gran Sasso, na distância de 218 quilómetros, não trouxe mudanças à classificação geral, frustrando as expectativas de um primeiro embate entre os principais candidatos, tendo em conta que a chegada à meta coincidia com uma contagem de montanha de primeira categoria.

O português João Almeida (UAE) manteve-se sempre no grupo principal, juntamente com os favoritos Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), tendo terminado na 8.ª posição, a 3.10 minutos do vencedor da tirada, o italiano Davide Bais (Eolo), que assim conseguiu o primeiro triunfo da carreira profissional.

O norueguês Andreas Leknessund (DSM) manteve a camisola rosa, com 28 segundos de avanço sobre Evenepoel, e Almeida continua na quarta posição, a um minuto do líder.

Na chegada ao monte Gran Sasso, Davide Bais foi o mais forte de um trio de ciclistas que tinha escapado ao pelotão, superiorizando-se nas últimas centenas de metros ao checo Karel Vacek (Corratec) e ao transalpino Simone Petilli (Intermarché), ao fim de 6h08m40s.

Este sábado, corre-se a oitava etapa, entre Terni e Fossombrone (207 quilómetros), com uma contagem de montanha de segunda categoria na parte final, mas não se prevêem dificuldades de maior para o pelotão. No domingo, chega o segundo contrarrelógio deste Giro e, aí sim, adivinham-se mudanças no topo da classificação geral.