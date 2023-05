João Almeida mantém terceiro lugar do Giro antes da alta montanha

JN Hoje às 16:53 Facebook

Português terminou a 12.ª etapa da Volta a Itália no grupo dos favoritos, num dia sem ataques diretos ao camisola rosa. A tirada de sexta feira promete, com três contagens de primeira categoria, a última das quais na meta em Crans Montana

O alemão Nico Denz (Bora-Hansgrohe) ganhou a etapa desta quinta-feira do Giro, tendo sido o mais rápido de um trio de ciclistas que chegaram à meta à frente de toda a concorrência, depois de terem escapado a um grupo alargado de fugitivos ao pelotão. No "sprint" para a vitória, Denz deixou para trás o letão Toms Skujins (Trek-Segafredo) e o australiano Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech), que terminaram no segundo e no terceiro lugares.

Com o pelotão fragmentado, o grupo dos candidatos à geral, incluindo João Almeida (UAE Emirates) chegou à meta instalada em Rivoli mais de oito minutos depois, sem que esse atraso trouxesse mudanças ao topo da geral individual. O inglês Geraint Thomas (INEOS) mantém, por isso, a camisola rosa, com dois segundos de avanço sobre Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e 22 sobre Almeida, que continua a envergar a camisola branca, símbolo de liderança da classificação da juventude.

Na sexta-feira, a Volta a Itália regressa à alta montanha, com uma das etapas mais difíceis da edição deste ano, entre Borgofranco e Crans Montana, na distância de 199 quilómetros. A tirada tem um percurso de sobe e desce constante e inclui três contagens de primeira categoria, uma das quais na meta, instalada no final de uma subida com pendente a 7%.