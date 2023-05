João Almeida no sétimo céu do ciclismo português

Em apenas cinco meses da nova temporada, Portugal já festejou qualquer coisa como nove vitórias em provas internacionais e é preciso recuar até 2013 para encontrar um ano com mais glória lusa entre a elite do pelotão. A festa de João Almeida na 16.ª etapa da Volta a Itália não só provou, definitivamente, que o ciclista das Caldas da Rainha é um dos maiores talentos da atualidade como deixa em aberto a possibilidade de escrever o parágrafo mais dourado da história velocipédica nacional.

Um ataque a oito quilómetros do fim da tirada que abriu a terceira e última semana do Giro deixou apeada parte da concorrência (Primoz Roglic) e provou à restante (Geraint Thomas) que João Almeida é capaz de bem mais do que as já famosas "almeidadas", as enormes recuperações que se tornaram a sua imagem de marca e que o ajudaram a tornar-se, com apenas 24 anos, num dos mais bem-sucedidos ciclistas portugueses de sempre.

Em quatro participações em grandes voltas, João Almeida nunca desiludiu por falta de pernas: a estreia foi no Giro de 2020, na qual envergou a camisola rosa durante 15 dias e a jornada épica terminou com um quarto posto na geral, a que se seguiu um sexto lugar em 2021. No ano passado, o atleta da UAE-Emirates já era encarado com um dos favoritos ao pódio e estava na quarta posição quando foi obrigado a abandonar a prova por ter testado positivo à covid-19.