João Almeida "pensava mesmo que podia perder hoje" a liderança

JN/Agências Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) disse esta quarta-feira que "pensava mesmo" que ia perder a liderança da Volta a Itália em bicicleta na 17.ª etapa, prometendo agora que vai "lutar" na quinta-feira, numa 18.ª etapa que inclui o Stelvio.

"Pensava mesmo que a podia perder hoje, porque a margem é pequena [de 17 segundos para o holandês Wilco Kelderman, da Sunweb], e estou super feliz de aguentar mais um dia", declarou o jovem de 22 anos.

Depois de um dia em que controlou os ataques da Sunweb, de Kelderman mas também do australiano Jai Hindley, terceiro a 2.58 minutos, Almeida segue para novo dia de rosa após anular um ataque do holandês.

"Atacaram, foi um bom ataque, mas sentia-me bem. Depois, só tinha o Fausto [Masnada], e ele colocou um grande ritmo", explicou.

O também líder da juventude revelou ainda estar "muito feliz" com a sua prestação "e da equipa", mostrando "muito orgulho" pelo resultado que estão a fazer, prometendo agora "lutar" para prosseguir líder na 18.ª etapa, na quinta-feira, que inclui o 'mítico' Passo di Stelvio, uma "subida incrível" de que diz gostar.

"É linda, já a fiz e estou muito entusiasmado. [...] Tenho estado muito feliz com o meu Giro. Se perder a camisola amanhã [quinta-feira], continuará a ser bom. Estou muito orgulhoso da equipa e só tenho a camisola por causa deles", afirmou.

No dia de hoje, que também terminou com a subida até Madonna di Campiglio, com vitória do 'resistente' da fuga, o australiano Ben O'Connor (NTT), Kelderman tentou atacar, mas Masnada e Almeida fecharam a possibilidade, ao impor "um ritmo muito alto" que afastou da cabeça dos candidatos qualquer ideia de tentarem fazer diferenças.

Após o final da etapa, também o italiano Fausto Masnada, 10.º à geral, explicou que a equipa conseguiu fazer "mais um bom trabalho", por garantir "mais um dia de rosa" para o ciclista luso.

"Tentei dar o meu melhor na última subida, para proteger o João e ele não perder tempo. [...] Vamos ver amanhã [quinta-feira], temos aqui uma equipa forte", garantiu.

Com 15 dias de rosa, João Almeida parte na liderança na quinta-feira para a 18.ª tirada, que liga Pinzolo a Laghi di Cancano em 207 quilómetros, incluindo duas subidas de primeira categoria, uma delas quase em cima da meta, e uma de categoria especial, o Passo di Stelvio.