João Almeida perde a liderança da Volta à Catalunha

Ciclista português baixa para a terceira posição no penúltimo dia da prova.

Um dia depois de ter alcançado a liderança na Volta à Catalunha, o ciclista João Almeida baixou para o terceiro posto e entregou o primeiro lugar ao colombiano Sergio Huiguita (Bora - hansgrohe). Na geral, o português da UAE Emirates ficou ainda atrás de Richard Carapaz (INEOS).

No penúltimo dia da Volta à Catalunha, Higuita e Carapaz protagonizaram um ataque antes da subida ao Coll de les Llebres e dispararam assim juntos até à meta. A diferença chegou a ser mais de três minutos para o pelotão. João Almeida cortou a meta 48 segundos depois do vencedor.

Tendo em conta as bonificações, Huiguita assume a liderança da prova com 16 segundos de vantagem para Richard Carapaz e com mais 52 segundos para João Almeida. A competição termina no domingo com seis voltas ao circuito em Montjuic, em Barcelona.