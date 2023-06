João Almeida recebe banho de multidão na homenagem em casa 

Alexandra Barata Ontem às 21:34 Facebook

Corredor recebeu da junta de freguesia de A-dos-Francos uma placa e conviveu com centenas de crianças.

Quando o ciclista João Almeida participou no último Giro de Itália, a mãe escreveu com tinta na estrada "Dá-me o teu bigode", em tom de brincadeira, por o filho ter mudado de visual. Consciente de que o nível de concentração de "Joãozinho" raramente lhe permite ler as frases de incentivo, Ana Patrícia Gonçalves fez questão de se fazer ouvir, ao ponto de o filho lhe pedir: "Ó mãe, não é preciso gritares tanto".

"Orgulhosa e feliz" por o filho ser tão acarinhado pelas pessoas, como se constatou esta quinta-feira, em A-dos-Francos, Caldas da Rainha, onde decorreu o 1.º Prémio João Almeida, onde o corredor português foi homenageado.