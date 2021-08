João Almeida reforça Sporting

JN/Agências Hoje às 17:04 Facebook

João Almeida, de 26 anos, é reforço da equipa de hóquei em patins do Sporting, anunciou esta segunda-feira o campeão nacional e europeu em título.

"Mal recebi o convite do Sporting fiquei muito orgulhoso e, por ser o meu clube do coração, nem sequer pensei duas vezes", disse o hoquista, citado pelo clube lisboeta.

No início de julho, João Almeida já tinha sido anunciado como contratação do HC Braga, treinado pelo antigo hoquista Tó Neves, mas menos de um mês após o anúncio, foi o Sporting a formalizar a chegada do jogador.

Na carreira, o hoquista fez a formação no CH Carvalhos e no F. C. Porto, clube do qual saiu para o Valongo, num percurso em que vestiu também as cores do Óquei Barcelos e nas duas últimas épocas da Oliveirense.

"As expectativas são sempre altas e o objetivo do Sporting é ganhar sempre, por isso vamos querer ganhar todos os títulos", disse ainda o jogador, na definição de metas ao serviço dos leões.