João Almeida sagra-se campeão nacional de fundo

O corredor de 23 anos conquistou, pela primeira vez na carreira, o título nacional de fundo de ciclismo, nos campeonatos que se realizaram em Mogadouro.

Mais um feito para João Almeida colecionar na sua curta mas já consolidada carreira, sagrando-se, pela primeira vez, campeão nacional de fundo do ciclismo, ao vencer a prova de elites que se realizou, este domingo, em Mogadouro.

O corredor que alinha na equipa UAE-Emirates, do principal escalão mundial da modalidade, cortou a meta isolado, depois de um ataque na parte final de uma prova com 167,5 quilómetros, onde participaram 64 ciclistas.

João Almeida foi o mais forte numa derradeira fuga com quatro corredores, terminando a corrida no primeiro lugar, com uma vantagem considerável para Tiago Antunes (Efapel) e Fábio Costa (Glassdrive-Q8-Anicolor), que, respetivamente, completaram o pódio da prova.

Almeida, que na sexta-feira tinha falhado a revalidação do título nacional de contrarrelógio, ao terminar esse crono no terceiro lugar, conseguiu agora o seu título inaugural na categoria de fundo em elites, completando um percurso que vitorioso, nesta vertente, conseguido como júnior, em 2016, e como sub-23, em 2019.