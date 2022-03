João Almeida salta para a liderança da Volta à Catalunha

Uma bonificação de um segundo, num sprint intermédio, foi o suficiente para o ciclista português destronar Nairo Quintana e passar a comandar a classificação geral da prova do World Tour que se corre em Espanha.

Depois do triunfo na quarta etapa, na passada quinta-feira, João Almeida e Nairo Quitana ficaram empatados em tempo, com o colombiano a envergar a camisola de líder da geral graças às melhores classificações que tinha obtido nas chegadas anteriores.

Esta sexta-feira, a UAE Emirates mostrou estar muito atenta e conduziu o pelotão até ao sprint intermédio de Pantà de Foix, onde seriam entregues três, dois e um segundos aos primeiros a cruzar a linha. Tobias Johannessen foi o mais forte, com Rui Costa, também da UAE, a ser segundo, à frente do companheiro de equipa João Almeida.

Com o sprint de final de etapa a não produzir mais alterações, João Almeida cruzou a meta integrado no pelotão e passa a liderar a Volta a Catalunha, que termina este domingo, com um segundo de vantagem em relação a Quintana e seis sobre Sergio Higuita.

O triunfo na etapa ficou para Ethan Vernon, enquanto Ivo Oliveira, o terceiro português da UAE, a ser oitavo classificado no sprint.

A sexta tirada da Volta à Catalunha disputa-se este sábado e tem uma contagem de montanha de primeira categoria e duas de segunda, mas o final não é em alto, pelo que o dia será propício para uma fuga ou para uma chegada ao sprint em pelotão reduzido.

Veja a subida de João Almeida ao pódio para receber a camisola de líder da geral: