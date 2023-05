João Almeida segue em terceiro no Giro em etapa marcada por queda no final

Adriano Rocha Hoje às 18:23 Facebook

O português João Almeida (UAE-Team Emirates) terminou a segunda etapa da Volta a Itália no 32.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, o italiano Jonathan Milan (Bahrain Victorious), que se impôs numa chegada ao sprint ao neerlandês David Dekker (Tean Arkéa-Samsic) e ao australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), segundo e terceiro, respetivamente.

Uma queda envolvendo vários ciclistas já na parte final da tirada, de 202 quilómetros, entre Teramo e San Salvo, podia ter tramado o português, mas o corredor das Caldas da Rainha conseguiu recuperar o ligeiro atraso e juntar-se ao grupo da frente da corrida, onde seguiam os principais adversários.

Ao terminar com o mesmo tempo de Jonathan Milan (4:55.11 horas), o português manteve o terceiro lugar da geral individual, seguindo a 33 segundos do camisola rosa, o belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step), e a seis do italiano Fillipo Ganna (Ineos).

Amanhã corre-se a terceira etapa, entre Vasto e Melfi (216 km), com o pelotão a enfrentar já alguma montanha.