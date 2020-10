João Almeida segura camisola rosa e reforça liderança

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:44 Facebook

O português de 22 anos continua a brilhar no Giro e, esta terça-feira, não só conseguiu manter a camisola rosa na 16.ª etapa como ainda conseguiu dois segundos de vantagem rem relação a Kelderman.

Quando faltam cinco etapas para o final, João Almeida voltou a mostrar força e continua a fazer história na Volta a Itália. Numa etapa que contou com uma desistência - Fernando Gaviria testou positivo para a covid-19 - e prometia ser calma, o corredor da Deceuninck-QuickStep surpreendeu quando, nos últimos metros, decidiu atacar Wilco Kelderman.

A "ousadia" do ciclista de Caldas da Rainha não só mostrou que continua em boa forma, como ainda lhe deu dois segundos de vantagem em relação ao holandês na Geral. João Almeida lidera, agora, com 17 segundos de vantagem na véspera de mais uma prova dura: a 17.ª etapa liga Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio em 203 quilómetros, com três contagens de montanha de primeira categoria, a última delas a coincidir com a meta.

O vencedor foi Jan Tratnik, que travou uma luta bem acesa com Ben O'Connor. Foi a nona vitória da carreira do esloveno de 30 anos,, que completou os 229 quilómetros entre Udine e San Daniele del Friuli em 6:04.36 horas, com sete de segundos de vantagem em relação ao australiano Ben O'Connor. O italiano Enrico Battaglin, a 1.14 minutos, fechou o pódio.

Veja o ataque do português nos últimos metros da etapa: