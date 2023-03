João Almeida sobe ao pódio na Volta à Catalunha

O ciclista da UAE, João Almeida, foi uma das grandes figuras da etapa rainha da Volta à Catalunha, lutando pela vitória até aos metros finais com Primoz Roglic e Remco Evenepoel. O português não resistiu ao derradeiro ataque do esloveno e do belga, teve de se contentar com o terceiro lugar na quinta tirada, mas a prestação permitiu-lhe ultrapassar Giulio Ciccone e Mikel Landa e subir ao lugar mais baixo do pódio.

Os 176 quilómetros que ligaram Tortosa a Lo Port, sempre em Terres de l'Eber, tinham duas contagens de terceira categoria e fechavam com uma subida brutal - 9.4 quilómetros com uma inclinação média de 8% e rampas que atingiam os 20% - que fizeram mexer, como se esperava, a classificação.

Depois de, na quarta-feira, ter tido um dia menos positivo mas em que controlou as perdas, João Almeida voltou a estar entre os melhores, e chegou mesmo a atacar Roglic e Evenepoel, mas não resistiu ao melhor final dos dois primeiros classificados.

Roglic foi o mais rápido no sprint, ganhou seis segundos na estrada a Evenepoel e mais quatro de bónus, voltando a liderar a prova de forma isolada. João Almeida subiu, então, a terceiro da geral, já a 1.02 minutos de Roglic. O português tem, agora, 48 segundos de vantagem sobre Mikel Landa (quarto) e o companheiro de equipa na UAE Marco Soler. Giulio Ciccone, que era terceiro à partida para a quinta etapa, caiu para sétimo, tendo sido ultrapassado também por Michael Woods.