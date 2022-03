João Almeida terceiro na Volta à Catalunha ganha por Higuita

Depois de ontem ter pedido a liderança para o corredor da Bora/ Hansgrohe, o ciclista da UAE/Team Emirates lançou um ataque a cerca de 1.500 metros da meta final para vencer a etapa, mas acabou por pagar caro o seu esforço e terminou a tirada na 16.ª posição com o mesmo tempo do vencedor, o italiano Andrea Bagioli (Quick Step/Alpha Vinil).

O corredor natural de A-dos-Francos, Caldas da Rainha terminou na terceira posição do pódio, a 52" do vencedor, Sérgio Higuita e a 36" do equatoriano Richard Carapaz (Ineos/ Granadiers) que foi segundo.

O terceiro lugar igual a mesma posição de um corredor português, depois de José Martins em 1975 correndo pela equipa mista Coelima/ Benfica, ter subido ao pódio. João Almeida foi inda 4º na Classificação por Pontos, 6º na Montanha e 2º na Juventude.

Quanto a Sérgio Higuita esta é a nona vitória na carreira, depois de este ano já se ter sagrado bi-Campeão Nacional de Fundo da Colômbia e ganho a quinta e última etapa da Volta ao Algarve que terminou no Alto do Malhão. A vitória na segunda etapa, no Alto da Fóia e a liderança fugiu ao jovem de 24 anos, por ter sido abalroado por outro corredor e caído a cinco metros da meta.

Huigita conseguiu a primeira vitória da carreira em Portugal

O colombiano cinseguiu o primeiro triunfo da carreira profissional há 3 anos, mais concretamente no dia 23 de março de 2019, quando correu, pela equipa Fundación Euskadi, a Volta ao Alentejo, tendo vencido a 4ª etapa da "Alentejana" que terminou em Portalegre.

Além da vitória na etapa de Portalegre, Higuita foi 5º na Classificação Geral Individual a 21 segundos do também vencedor da Volta a Portugal João Rodrigues (W52/FCPorto). O colombiano foi ainda 5º na Classificação por Pontos e 2º na Montanha e na Juventude.

Em junho desse mesmo ano, o colombiano passou para a EF Education First e a primeira corrida de Sergio Higuita, foi o Amgem Tour of California (USA), tendo sido segundo, a 16 segundos do esloveno Tadej Pogacar (EUA/ Team Emirates), que no início de 2019 tinha vencido a Volta ao Algarve.

Em setembro de 2019, Sérgio Higuita, que venceu a 18.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta a sua primeira vitória em corridas do World Tour.