João Almeida vai estar nos Campeonatos Nacionais

João Almeida (Deceuninck/Quick Step), um dos jovens de grande talento mundial, vai estar presente nos Campeonatos Nacionais de Estrada que se disputam, entre 18 e 20 de junho, em Vila Velha de Ródão e Castelo Branco.

A inscrição de Almeida consta da página da Federação Portuguesa de Ciclismo, ainda que dada como "não aprovada", mas o JN confirmou junto de fonte da Deceuninck/Quick Step que o corredor "vai marcar presença dos campeonatos portugueses". A confirmação de todas as inscrições só termina nesta quarta-feira.

O corredor português de 22 anos, natural de A-dos-Francos, Caldas da Rainha, vai marcar presença na sexta-feira na prova de contrarrelógio individual na distância de 30,7 quilómetros, que se realiza em Vila Velha de Ródão, com partida e chegada no Campo da Feira e início marcado para as 13 horas.

Dois dias depois, no domingo, o recém 6.º classificado do Giro de Itália e 4.º no ano passado, o "Bota Lume" como é conhecido pelos adeptos e fãs portugueses, vai competir na prova rainha, a corrida de fundo, que se realiza em Castelo Branco, na distância de 192,2 quilómetros, com um traçado fora da cidade e mais cinco voltas a um circuito, com um desnível acumulado de 2.705 metros. A prova terá início às 11.30 horas e tem a partida e chegada agendada para a Avenida do Empresário, na capital albicastrense.

A presença de João Almeida poderá significar a primeira vitória da carreira do corredor português na categoria de Elite/Profissional, já que o jovem de A-dos-Francos já conseguiu diversos triunfos como Campeão Nacional nas categorias de Cadete, Júnior e Sub 23 e em outras corridas.

Em 2014, representando o Clube de Ciclismo José Maria Nicolau/Cartaxo, foi Campeão Nacional de Contrarrelógio e de Fundo na categoria de Cadetes, dupla vitória que conseguiu em 2017 como Júnior representando a Bairrada e finalmente em 2019, como Sub 23 quando já corria pela Hagens Berman/Axeon, equipa dirigida por Axel Merckx, filho do legendário Eddy Merckx.

Na luta contra o cronómetro na categoria de Elite, onde até ao momento estão inscritos 20 corredores, além de João Almeida, constam os nomes de Nelson Oliveira (Movistar) que já foi Campeão Nacional, José Gonçalves (Delko) e Daniel Viegas (Eolo/Kometa), equipa suportada pela Fundação Contador.

No domingo, João Almeida junta-se a mais 71 corredores, sendo de destacar a presença dos "imigrantes" Nelson Oliveira (Movistar), André Carvalho (Cofidis), José Gonçalves (Delko) e Daniel Viegas (Eolo/Kometa), Bernardo Gonçalves (Lviv Cycling Team) e Rui Oliveira (UAE/ Team Emirates.

A não se modificar a lista de inscritos haverá novos campeões nacionais que vão substituir os corredores da UAE/Team Emirates, Rui Costa, na especialidade de Fundo e Ivo Oliveira, em Contrarrelógio, que conquistaram os títulos o ano passado em Paredes.

Na categoria de Sub 23, de realçar a presença de Diogo Barbosa e Pedro Andrade, filhos de Cândido Barbosa e Joaquim Adrego Andrade, ambos corredores da Hagens Berman/Axeon de Axel Merckx. Realizam-se também os Campeonatos Nacionais de Paraciclismo e Femininos.

Campeões Nacionais de 2020

Contrarrelógio (Elites): Ivo Oliveira (UAE/ Team Emirates)

Fundo (Elites): Rui Costa (UAE/ Team Emirates)

Contrarrelógio (Sub 23): Guilherme Mota (Kelly/ Simoldes/ Oliveirense)

Fundo (Sub 23): Fábio Costa (Kelly/ Simoldes/ Oliveirense)

Programa

18 de junho - Vila Velha de Ródão

10.30 horas: Contrarrelógio Paraciclismo,

11 horas: Contrarrelógio Elite Feminina,

12 horas: Contrarrelógio Sub-23 Masculinos,

13 horas: Contrarrelógio Elite Masculina

19 de junho - Castelo Branco

10 horas: Prova de Fundo Femininas (Elite, Sub-23, Juniores, Cadetes e Masters)

14.30 horas: Prova de Fundo Sub-23 Masculinos

20 de junho - Castelo Branco

9 horas: Prova de Fundo Paraciclismo

11.30 horas: Prova de Fundo Elite Masculina