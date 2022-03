João Almeida vence quarta etapa da Volta à Catalunha

O ciclista português da UAE Emirates foi o mais forte no grupo dos favoritos, cortou a meta em primeiro lugar e ascendeu ao segundo lugar da classificação geral, com o mesmo tempo do colombiano Nairo Quintana.

João Almeida atacou forte na subida a Boí Taull, a última das três montanhas de primeira categoria do dia, partiu o pelotão e ainda teve forças para ser o mais forte no sprint reduzido, batendo a dupla de colombianos Nairo Quintana e Sergio Higuita.

O anterior líder, Ben O'Connor, caiu para o quarto posto, a 16 segundos do topo, enquanto Higuita fecha agora o pódio, a seis segundos de Quintana e Almeida.

Quintana e Almeida partilham a liderança da geral, quando faltam três etapas para o final da Volta a Catalunha. A tirada desta sexta-feira tem um perfil plano e não deve, à partida, produzir alterações na classificação geral, muito embora as bonificações (de tempo) das metas volantes possam ser uma hipótese para João Almeida atacar a liderança da geral.