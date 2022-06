João Basso pede época "mais tranquila" para o Arouca

JN Hoje às 18:07 Facebook

Imprescindível para o técnico Armando Evangelista na última temporada, na qual os arouquenses alcançaram a manutenção na Liga a uma jornada do final do campeonato, o defesa central lembrou um ano repleto de desafios duros, que "um grupo unido" foi capaz de superar.

João Basso foi o jogador mais utilizado no Arouca em 2021/2022, com mais de 3100 minutos realizados, naquela que foi "uma época de muito crescimento, aprendizagem e amadurecimento", proporcionada pelos "jogos difíceis e os momentos complicados" que foram sendo ultrapassados". "Eles fizeram-nos, não só a mim, mas a toda a equipa, muito mais fortes", defende.

Até por isso, o central brasileiro, de 25 anos, que vai para a quarta temporada em Arouca, espera que a equipa seja capaz de viver "uma época mais tranquila do que a anterior", cumprindo "os objetivos coletivos e individuais" delineados.

Um dos capitães do plantel arouquense, numa lista que tem Thales no topo, Basso admite que "ter usado a braçadeira representou muita responsabilidade e também um motivo muito grande de orgulho", por poder liderar em campo "um grupo unido e fechado" como a equipa do Arouca.